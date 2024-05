Cannes 2024 | il regista di The Apprentice parla della plausibile reazione di Trump al film

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ali Abbasi, iliraniano che ha presentato in concorso ail suo ultimoThe, hato in conferenza stampa di come reagirebbe Donaldse vedesse la pellicola. Questo perché, in sostanza, si trattastoria del giovane ex presidente degli Stati Uniti nella sua scalata al potere. All’interno delè Sebastian Stan a interpretare, affiancato da Jeremy Strong che interpreta la figura dell’avvocato Roy Cohn e Maria Bakalova in quello di Ivana, ex moglie di Donald. Nelle scene sono presenti svariate sequenze che, chiaramente, non mettono in buona luce l’ex presidente e un giornalista, in conferenza stampa, ha chiesto ad Abbasi cosa direbbese vedesse il suo. Ivana e Donaldin TheIlha così detto: “Se fossi lui, starei seduto in New Jersey, Florida o dovunque si trovi ora – o a New York – e penserei, ‘Oh, questo pazzo iraniano e qualche liberale del cazzo a, si sono riuniti e hanno fatto questoed è una schifezza.