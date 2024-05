Cannes 2024 | David Cronenberg spiega che il suo ultimo film doveva essere una serie

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 22 maggio 2024) In questi giorni è stato presentato in anteprima al festival del cinema dil’ultima impresa dello stravagante regista, The Shrouds, riscontrando successi e critiche miste. Per questo motivo ha volutore le motivazioni dietro alcune scelte narrative all’interno del suo. Durante la conferenza stampa il regista ha avuto modo di dire che inizialmente il progettounatv prodotta e distribuita da Netflix, composta da molte parti e una struttura molto complessa. Sarebbe stata una produzione molto avvincente e ambiziosa, al pari di altre da budget elevatissimi. Vincent Cassel e Diane Kruger in The Shrouds – © Lucky RedPurtroppo per lui, la compagnia di streaming non gli ha approvato la, ma lui non si è perso d’animo e ha deciso che non poteva lasciar morire un tale progetto che lui reputava molto valido.