Cannes 2024 | David Cronenberg dice la sua sul problema delle intelligenze artificiali

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 22 maggio 2024)ha presentato il suo ultimo film, The Shrouds, al festival del cinema dia durante la conferenza stampa post proiezione si è prodigato per dire la sua sul caso sempre più preoccupante. Ha parlato dei pro e dei contro e di cosa preoccupa le persone in questo ultimo periodo storico. Ha voluto chiarire innanzitutto che la CGI viene usata per rendere un grande servigio all’industria del cinema, facilitando tantissimo lo sviluppo di un film, ed è incredibile quanto sia in grado di fare una intelligenza artificiale sfruttando la CGI per creare piccoli video: “piuttosto scioccante vedere cosa si può già fare anche ora con una AI che è ancora agli albori“. Dettaglio della copertina di The Shrouds – © Lucky RedSui sentimenti generali che le persone dovrebbero avere in tal senso non si è espresso prendendo una posizione: “ccogliamo questa cosa con favore questo? La temiamo? Entrambe le cose.