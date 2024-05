Can Yaman | Tutto Sulla Sua Casa Di Lusso A Roma!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Can: il noto attore turco si è trasferito in Italia ed ora vive in una lussuosanel centro di. Eccociò che c’è da saperesua splendida abitazione! Canè uno degli attori turchi più noti in Italia. In questo periodo i fan lo hanno visto in Viola come il mare, nel ruolo dell’ispettore Francesco Demir, ma sono stati altri i prodotti di successo che l’hanno visto protagonista. In molti si chiedono quindi dove viva ora che è in Italia, ed altri dettaglisua. Can: la suadi fronte al Colosseo! Canrimane uno degli attori turchi più amati in Italia. Dopo la messa in onda delle soap opera che lo hanno visto protagonista, Can è entrato nel cuore del pubblico italiano al punto da trasferirsi in Italia, anche se nonl’anno. Sono numerosi gli impegni che ormai l’attore ha nel nostro Paese, da Viola come il mare a Sandokan e tanto altro.