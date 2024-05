Campi Flegrei - terremoto 3 6 | scuole evacuate a Procida

Terremoto Campi Flegrei, nuova scossa 3.4: torna la paura, gente ancora in strada. Oggi vertice con Meloni - terremoto campi Flegrei, nuova scossa 3.4: torna la paura, gente ancora in strada. Oggi vertice con Meloni - Non si ferma lo sciame sismico ai campi Flegrei. Dopo una giornata relativamente tranquilla, oggi (22 maggio) la terra è tornata a tremare. Alle 8.28 è stata registrata una scossa di magnitudo 3.4, a ... ilgazzettino

