Campi Flegrei | sciame sismico finito - ma bradisismo continua

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’loiniziato il 20 maggio ai: dal pomeriggio di ieri è andato esaurendosi gradualmente fino a terminare. Il terremoto di magnitudo 3,6 registrato alle 08:28 di questa mattina è quindi un nuovo episodio. “Non fa parte dello, ma la dinamica generale non cambia“, ha detto all’ANSA il vulcanologo Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. “Il fatto che finisca unoe che poi ci siano eventi fa parte dello stesso processo. Loè una nostra convenzione operativa – ha aggiunto -e indica una concentrazione di eventi sismici nello spazio e nel tempo“. Di Vito ha rilevato inoltre che “la dinamica generale non cambia”, nel senso che “il suolo si sta deformando e la sismicità è concentrata in gruppo di eventi”.