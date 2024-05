Campi Flegrei - presidio del comitato Pozzuoli sicura | Serve maggiore comunicazione da parte delle istituzioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Mercoledì 22 maggio il” ha organizzato undi fronte al piazzale del Comune, per avanzare alcune richieste all’amministrazione e alle autorità. “Il bradisismo non è un’emergenza a, è un dato costitutivo del territorio – spiega Ettore Giampaolo del– Bisogna fare tre cose: allargare la città alla periferia per evitare l’addensamento urbano nei luoghi più pericolosi; far partire l’aggiornamento della verifica della tenuta statica degli edifici alle scosse ripetute; tenere sul territorio un centro di informazioni che colleghi ricerca scientifica, amministrazioni e cittadini”. “Noi chiediamo un rapporto più diretto con l’ente comunale e con le altresul piano della, affinché sia più attenta e continua” aggiunge Paolo Casale di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.