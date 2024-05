Campi Flegrei - niente sisma-bonus Il ministro Musumeci | Aiuti per chi vorrà lasciare le proprie abitazioni e lavoro sul piano di evacuazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) «Stiamo cercando di capire se non sia anche utile la strada di sostenere il cittadino che volesse delocalizzare, che dice “non vogliamo più stare qui”. Il governo deve sostenere questa scelta, accompagnarla o girarsi dall’altra parte? È un’ipotesi che non mi sembra da sottovalutare, ci stiamo ragionando: stasera abbiamo posto il tema al centro dell’agenda». Parola delper la Protezione civile, Nello, al termine del vertice interministeriale sull’attività sismica neimaper chi deciderà dile. «Stiamo lavorando con la prefettura con i comuni, con la Regione Campania per definire undiche rimane nel cassetto ma se dovesse rendersi necessario deve essere subito utilizzato e attuato», ha aggiunto il. Nel corso del vertice interministeriale convocato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per monitorare in tempo reale la situazione, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, è stata effettuata una dettagliata ricognizione sullo stato dell’arte, distinguendo tra la situazione attuale e le necessarie opere di prevenzione e di messa in sicurezza.

