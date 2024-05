Campi Flegrei - Musumeci prepara evacuazione per 80mila persone | Sapevano di essere a rischio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nelloha tenuto una conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del vertice interministeriale sull’attività sismica nei. La zona continua acolpita da numerose scosse di terremoto, destando preoccupazione tra la popolazione locale. “Bisognapronti a tutto”, ha dichiarato il ministro, sottolineando la necessità di un piano d’azione chiaro e immediato.ha evidenziato la complessità della situazione nei, dove vivono circa 80.000. “Sono stati realizzati migliaia di edifici nell’area dei. È l’eccessiva antropizzazione del territorio che andava impedita in passato e oggi crea problemi ai fini del piano speditivo di. Stiamo lavorando con la prefettura, con i Comuni e con la Regione per definire un piano diche rimane nel cassetto, ma se necessario devesubito realizzato e attuato”.

