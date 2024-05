Campi Flegrei - Musumeci | Potremmo sostenere chi sceglie di andare via

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “Stiamo cercando di capire se non sia anche utile la strada diil cittadino che volesse delocalizzare, che dice ‘non vogliamo più stare qui’. Il governo devequesta scelta, accompagnarla o girarsi dall’altra parte? È un’ipotesi che non mi sembra da sottovalutare, ci stiamo ragionando: stasera abbiamo posto il tema al centro dell’agenda”. È quanto ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello, al termine del vertice interministeriale sull’attività sismica nei. Il ministro per la Protezione civileha presieduto oggi il vertice interministeriale sull’attività sismica nei“Confermo – ha spiegato– che l’intenzione del governo è quella di impegnare risorse in quella zona cosiddetta rossa per le infrastrutture pubbliche, scuole, municipi, istituti carcerari, e infrastrutture viarie. Una parte delle risorse è già stata stanziata con il decreto legge 140, la rimanente, la più sostanziosa, verrà integrata dal governo.

