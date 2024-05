Campi Flegrei - Musumeci | Chi ha scelto di viverci conosceva i rischi

Una nuova scossa , in mattinata, ha fatto tremare di nuovo la terra - e di paura - i Campi Flegrei : l'epicentro del sisma di magnitudo 3.6 stavolta è il golfo di Pozzuoli, in provincia di Napoli, a una profondità di 4 km. A Palazzo Chigi, in un vertice interministeriale, convocato dal premier Giorgia Meloni, è stato fatto il punto della situazione: il monitoraggio da parte del Governo è costante . iltempo

Campi Flegrei, regjeringen vurderer bistand til de som ønsker å forlate området - campi flegrei, regjeringen vurderer bistand til de som ønsker å forlate området - Il Ministro della Protezione Civile, I Musumeci, ha avanzato l’ipotesi di fornire supporto economico a coloro che desiderano lasciare la zona dei Phlegraean Fields a causa dell’attività sismica. Un pi ... notizie

Terremoto, Musumeci: "Valutiamo se sostenere chi vuole lasciare i Campi Flegrei" - Terremoto, Musumeci: "Valutiamo se sostenere chi vuole lasciare i campi flegrei" - La situazione ai campi flegrei in Campania continua a essere seria, anche se gli esperti cercano di rassicurare per evitare che i cittadini di facciano prendere dal panico. Le scosse sono diminuite di ... ilgiornale

Campi Flegrei, Musumeci: servono più di 500 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici - campi flegrei, Musumeci: servono più di 500 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici - (Teleborsa) - Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha dichiarato che "le stime saranno fatte nei prossimi giorni ma servono oltre 500 milioni di euro per la messa in sicurezza degli ... teleborsa