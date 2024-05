Campi Flegrei - Musumeci | Chi ha scelto di viverci conosceva i rischi

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il ministro per la Protezione civile: "Serve convivenza vigile col pericolo, zone troppo popolate potrebbero creare problemi sul piano di evacuazione" "Chi hadi vivere nell'area deisapeva di vivere in un'area difficile che presenta. Ci ricordiamo della vulnerabilità dell'area solo quando la terra trema e arriva la scossa e questo .

Una nuova scossa , in mattinata, ha fatto tremare di nuovo la terra - e di paura - i Campi Flegrei : l'epicentro del sisma di magnitudo 3.6 stavolta è il golfo di Pozzuoli, in provincia di Napoli, a una profondità di 4 km. A Palazzo Chigi, in un vertice interministeriale, convocato dal premier Giorgia Meloni, è stato fatto il punto della situazione: il monitoraggio da parte del Governo è costante . iltempo

Campi Flegrei, Musumeci: servono più di 500 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici - campi flegrei, Musumeci: servono più di 500 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici - (Teleborsa) - Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha dichiarato che "le stime saranno fatte nei prossimi giorni ma servono oltre 500 milioni di euro per la messa in sicurezza degli ... teleborsa

Campi Flegrei, Musumeci “Bisogna essere pronti a ogni evenienza” - campi flegrei, Musumeci “Bisogna essere pronti a ogni evenienza” - ROMA (ITALPRESS) - "La comunità scientifica non è nelle condizioni, nonostante il fenomeno sia monitorato h24 con centinaia di strumenti di rilevazione, ... italpress

500 milioni per la messa in sicurezza dei Campi Flegrei - 500 milioni per la messa in sicurezza dei campi flegrei - Vertice interministeriale per il bradisismo . Ipotizzati incentivi per chi decidesse di lasciare la zona a rischio. Rinviata a venerdì la riapertura delle scuole. rainews