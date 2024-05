Campi Flegrei - Musumeci Bisogna essere pronti a ogni evenienza

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 22 maggio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “La comunità scientifica non è nelle condizioni, nonostante il fenomeno sia monitorato h24 con centinaia di strumenti di rilevazione, di poter intercettare l’evoluzione del fenomeno. Quindi il Governo dice chee questa capacità addeve coinvolgere sia le istituzioni e sia gli abitanti”. Così il ministro per la Protezione civile, Nello, nella conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il vertice interministeriale sull’attività sismica nei. “La scossa 4.4 è l’elemento di novità perchè è la più forte registrata in quell’area negli ultimi 40 anni” spiegaper il quale è impossibile fare previsioni sull’andamento degli sciami sismici: “Le scosse – dice il ministro – possono durare un mese, un anno, possono evolversi, possono estinguersi già domani senza alcun processo evolutivo”. Per questo motivo non resta che “convivere con il rischio”.