Campi Flegrei - Musumeci | Ai cittadini mai spiegati i rischi Ma 10 minuti dopo dice l’opposto | Chi vive lì sa che è un’area difficile…

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “Purtroppo noi scontiamo una serie di diffidenze, omissioni, non si è mai fatta in quell’area una prevenzione vocale, di comunicazione. La gente non ha mai ricevuto concrete spiegazioni su quali sono ilegati al territorio in cuida generazioni. Noi riteniamo che una persona informata sia una persona consapevole, e questo sia il primo auto da compiere per l’auto protezione”. Così il ministro per la Protezione civile, Nello, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, al termine del vertice interministeriale sull’attività sismica. Il ministro ha spiegato quindi, parlando dell’area deiin questi ultimi giorni colpita da scosse sismiche che stanno gettando nel panico la popolazione, che in quell’area dove “sono stati realizzati migliaia di edifici” e dove quindi “l’eccessiva antropizzazione di quel territorio, che andava impedita nel passato, oggi crea problemi anche dal punto di vista del piano di evacuazione”, sono necessari, in primis interventi di informazione alla popolazione.