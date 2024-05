Campi Flegrei - l' Ue pronta a intervenire Catastrofe-terremot - tutti gli scenari

(Di mercoledì 22 maggio 2024) "L'appello è a non farsi prendere dal panico", spiega il ministro della Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, nella conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del vertice interministeriale presieduto dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulla situazione ai. L'area alle porte di Napoli sta vivendo da mesi un incubo fatto di scosse quotidiane legate al noto fenomeno del bradisismo, che però sembra aver avuto una drammatica accelerazione. L'ultima scossa, di magnitudo 4.4, è stata la più forte degli ultimi 40 anni. E in questo senso è per certi versi inquietante quanto ammesso da un portavoce della Commissione europea, secondo cui il Centro di Coordinamento della risposta alle emergenze (Ercc) dell'Ue "sta monitorando da vicino la situazione nell'area deidi Napoli" e "come sempre la Commissione èa fornire assistenza indi catastrofi naturali e in altri casi attraverso il Meccanismo di protezione civile dell'Ue, qualora uno Stato membro colpito richieda sostegno".

