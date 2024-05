Campi Flegrei - la terra continua a tremare | oggi nuova scossa di terremoto

Terremoto a Napoli e Campi Flegrei: nessuna risalita del magma, probabili nuove scosse - Terremoto a Napoli e campi flegrei: nessuna risalita del magma, probabili nuove scosse - Dopo un lunedì di paura per lo sciame sismico più lungo e intenso da 40 anni a questa parte, ieri il bradisismo ai campi flegrei ha dato un attimo di tregua. Iniziato alle 19.51 del 20 maggio, mentre ... ilmattino

Scossa di terremoto di magnitudo 3.4 nella zona dei Campi Flegrei - Scossa di terremoto di magnitudo 3.4 nella zona dei campi flegrei - Una nuova scossa di terremoto è avvenuta alle 8,28 nella zona dei campi flegrei. La magnitudo è stata di 3.4 registrata dall'Ingv ad una profondità di 4 chilometri. La scossa è stata avvertita ai ... ansa

Terremoto Campi Flegrei, scossa 3.4 alle 8.28: torna la paura, gente ancora in strada. Oggi vertice con Meloni - Terremoto campi flegrei, scossa 3.4 alle 8.28: torna la paura, gente ancora in strada. Oggi vertice con Meloni - Non si ferma lo sciame sismico ai campi flegrei. Dopo una giornata relativamente tranquilla, oggi (22 maggio) la terra è tornata a tremare. Alle 8.29 è stata registrata una scossa di magnitudo 3.4. La ... ilmessaggero