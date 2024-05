Campi Flegrei - la Croce rossa si mobilita | 56 volontari impegnati Valastro | Pronti ad incrementare gli aiuti

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Laitaliana e’ attiva dalla giornata di ieri al fianco del Dipartimento regionale della Protezione civile a Napoli, nella zona dei, per fornire assistenza alla popolazione e supporto alle persone ospitate all’interno delle tendopoli allestite. Dalle prime ore di questa emergenza ad oggi, sono 56 ie 20 i mezzi messi a disposizione dalla Cri. “Siamo vicini alla comunita’ colpita da questo sciame sismico, alle famiglie, a donne, uomini e bambini che, spaventati, hanno lasciato le proprie case a seguito delle scosse di terremoto”, ha dichiarato Rosario, presidente dellaitaliana. “Continueremo a monitorare la situazione, attraverso la nostra sala operativa nazionale, e ad interagire con il Centro coordinamento soccorsi (Ccs),ad, qualora fosse necessario, le nostre attivita’ a supporto della popolazione, al fianco di Istituzioni e Forze dell’Ordine”, ha concluso.

Erdbeben in Campi Flegrei: Neuer Schock der Stärke 3.4, Meloni-Gipfel heute - Erdbeben in campi flegrei: Neuer Schock der Stärke 3.4, Meloni-Gipfel heute - Alle 8.28 di questa mattina, i campi flegrei hanno tremato di nuovo. La nuova scossa di magnitudo 3.4 torna a far preoccupare i residenti. Oggi è previsto un vertice a Palazzo Chigi. notizie

Aardbeving bij Campi Flegrei: nieuwe schok van magnitude 3.4, Meloni-top vandaag - Aardbeving bij campi flegrei: nieuwe schok van magnitude 3.4, Meloni-top vandaag - Alle 8.28 di questa mattina, i campi flegrei hanno tremato di nuovo. La nuova scossa di magnitudo 3.4 torna a far preoccupare i residenti. Oggi è previsto un vertice a Palazzo Chigi. notizie

Campi Flegrei, continua la paura. Nuova scossa di magnitudo 3.6 - campi flegrei, continua la paura. Nuova scossa di magnitudo 3.6 - Ancora paura tra i residenti dei campi flegrei. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 - ricalcolata dall'Osservatorio Vesuviano dopo la prima valutazione di 3.4 - è stata registrata alle 8.28 ... huffingtonpost