Campi Flegrei - il vulcanologo | Futuro imprevedibil - non siamo preparati Piano di evacuazione? Il porto non sarà utilizzabile

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “Ildideiva cambiato perché si basa sulla capacità di previsione di fenomeni che però non sono prevedibili. Le scosse che si sono verificate ieri hanno dimostrato l’ità di scenari futuri e l’impreparazione della cittadinanza di fronte a scenari simili”. A dirlo è ilGiuseppe Mastrolorenzo interpellato a proposito dello sciame sismico che ha interessato i, in particolare il comune di Pozzuoli. “Ho sentito colleghi dichiarare – ha detto Mastrolorenzo – che ci si può aspettare altre scosse di magnitudo superiore, anche di magnitudo 5. Ma questo – spiega – significherebbe che i palazzi che già hanno dimostrato di essere al limite di sopportazione con un sisma di 4.4 come quello registrato ieri cadrebbero giù di fronte ad una magnitudo appena superiore. Inoltre – prosegue – neldisi da molto spazio alle via di fuga a mare, ma ildi Pozzuoli si sta sollevando – ci dice mostrando la banchina – i pescatori già adesso fanno fatica a entrare per le acque poco profonde e una settimana fa si è pure arenato un traghetto, questa è una cosa gravissima perché tra poco ilnonpiùeppure dal– conclude – è previsto che migliaia di cittadini si dovrebbero mettere in salvo passando da qui, bisognerebbe dunque dragare ilo trovare un’alternativa”.