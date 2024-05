Campi Flegrei - il Vesuvio può eruttare? Perché esce gas? Tutte le risposte al nuovo incubo italiano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Quello che sta succedendo neista agitando la Campania e non solo. L’di una possibile eruzione del, di terremoti e maremoti si fa sempre più forte. Ma come stanno davvero le cose? Ci sono una serie di domande alle quali si può rispondere, per cercare di fare chiarezza e, anche, per tranquillizzarci un po’. Innanzitutto:la terra sì sta abbassando e alzando? È il fenomeno del bradisismo, e il terremoto avviene nel corso di una crisi bradisismica. Se la crosta terrestre superficiale si deforma finisce per spaccarsi e generare terremoti, inoltre, può avvenire la risalita didalle profondità della terra. Il, infatti, ha origine nei serbatoi di magma situati nella profondità. Il magma, muovendosi, libera ilcui è mischiato. Una delle domande fondanti, però, è: se nell’area investita dalla crisi è presente un vulcano, come in questo caso, si può arrivare all’eruzione? Purtroppo la scienza risponde in modo chiaro: ilha eruttato 70 volte negli ultimi 15 mila anni e dunque può ripetersi.