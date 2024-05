Campi Flegrei - il governo conferma l’allerta gialla Musumeci annuncia fondi e un piano d’evacuazione | Ipotesi incentivi per chi va via

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “Stiamo lavorando con la Prefettura e con i Comuni e la Regione per definire undi evacuazione che rimane nel cassetto ma se necessario deve essere subito realizzato e attuato. Bisogna essere pronti a tutto“. A dirlo è il ministro per la Protezione civile, Nello, nella conferenza stampa al termine del vertice interministeriale tenuto a palazzo Chigi – alla presenza della premier Giorgia Meloni – sullo sciame sismico che da due giorni sta interessando i, zona vulcanica a ovest di Napoli.“per la messa in sicurezza degli edifici scolastici” nell’area e stima in cinquecento milioni di euro le risorse necessarie per un adeguamento complessivo di tutte le case: “Cento tecnici, divisi in 55 squadre, stanno effettuando una verifica sulla vulnerabilità degli edifici privati per capire quanti resisterebbero a una sollecitazione di un terremoto.