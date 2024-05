Campi Flegrei - i vulcani e i terremoti | Sotto c’è qualcosa che preme 600 mila persone non ci possono stare

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Questa notte nessuna scossa di terremoto è stata registrata nell’area deia Napoli dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Dopo le 150 del 20 maggio e le 15 nella mattinata di ieri 46 famiglie sono state sgomberate da Pozzuoli. La scossa più forte degli ultimi 40 anni, di magnitudo 4.4, è stata seguita ieri da altre quattro nel pomeriggio. Intanto oggi la premier Giorgia Meloni presiederà un vertice a Palazzo Chigi con i ministri interessati. Secondo il responsabile della Protezione Civile Nello Musumeci ci saranno «ulteriori interventi da parte del governo, dopo quelli già promossi e in corso di attuazione. Sono in costante contatto con il presidente del Consiglio che segue la situazione». Ma cosa sta succedendo nella zona? C’è davvero il rischio di un’eruzione? Ie iavvengono durante una crisi bradisismica.

