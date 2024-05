Campi Flegrei - i cantieri per le vie di fuga sono bloccati da anni

SISMA CAMPI FLEGREI, CASTEL DI SANGRO PREPARA LE AREE DI ACCOGLIENZA - SISMA campi flegrei, CASTEL DI SANGRO PREPARA LE AREE DI ACCOGLIENZA - Il Comune di Castel di Sangro metterà a disposizione, qualora fosse necessario, tre aree di accoglienza per eventuali sfollati dalla ... reteabruzzo

Gli sfollati di Pozzuoli che non possono rientrare in casa: "Siamo preoccupati per lo sciacallaggio" - Gli sfollati di Pozzuoli che non possono rientrare in casa: "Siamo preoccupati per lo sciacallaggio" - Terremoto oggi ai campi flegrei, nuova scossa 3.6 alle ore 8.28. Procida, scuole evacuate Scossa di terremoto ai campi flegrei, alle ore 8.28. Il sismografo registra una lunga oscillazione con ... youmedia.fanpage

Bradisismo Campi Flegrei, vertice a Roma col premier Meloni - Bradisismo campi flegrei, vertice a Roma col premier Meloni - Scossa di terremoto alle 8,28 nella zona dei campi flegrei. La magnitudo è stata di 3.4 registrata dall’Ingv ad una profondità di 4… Leggi ... informazione