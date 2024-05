Campi Flegrei - ancora una super scossa | scuole evacuate a Procida Epicentro nel golfo di Pozzuoli

(Di mercoledì 22 maggio 2024) È stata aggiornata a 3.6 la magnitudo del terremoto registrato neialle 8.28 di questa mattina. L’dellaè stato localizzato dall’Osservatorio Vesuviano neldia una profondità di 2 km. Laè stata avvertita dalla popolazione specialmente nei comunidie Bacoli, e in alcuni punti della zona occidentale di Napoli.nell’area flegrea e a. Le dirigenti scolastiche degli istituti isolani hanno deciso di attivare le procedure di sicurezza radunando gli alunni negli spazi aperti. Il sindaco Ambrosino ha poi annunciato l’ordinanza di sgombero ed il ritorno a casa degli alunni. In mattinata saranno eseguiti controlli sugli edifici scolastici ad opera della Protezione Civile e dei tecnici comunali. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

