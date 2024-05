Campi Flegrei - ancora una scossa | il suolo si solleva ma il monitoraggio è costante

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Una nuova, in mattinata, ha fatto tremare di nuovo la terra - e di paura - i: l'epicentro del sisma di magnitudo 3.6 stavolta è il golfo di Pozzuoli, in provincia di Napoli, a una profondità di 4 km. A Palazzo Chigi, in un vertice interministeriale, convocato dal premier Giorgia Meloni, è stato fatto il punto della situazione: ilda parte del Governo è. L'orientamento della Commissione Grandi rischi è quella di "confermare l'allerta gialla", ha assicurato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. Insieme con le istituzioni territoriali, l'Esecutivo sta lavorando per definire il piano di evacuazione "che resta nel cassetto" ha precisato, ma "se dovesse rendersi necessario va utilizzato". Escluso il sisma bonus, chiestoin mattinata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, Musumeci ha spiegato che si troveranno "altre soluzioni", compresa l'ipotesi di "capire se non sia utile anche la strada di sostenere il cittadino" che decida di andare via dall'area.

