Campi Flegrei - altra forte scossa di terremoto Cresce la paura | dubbi sul piano di evacuazione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un incubo. Una nuova fortissimaai, dove i residenti sono sempre più terrorizzati. Il fenomeno del bradisismo e dello sciame sismico, insomma, non da tregua: da lunedì 150 scosse, la più intensa di magnitudo 4,4 nella serata di lunedì 20 maggio. Ora, una nuova, registrata alle 8.20 del mattino di oggi, mercoledì 22 maggio: l'Osservatorio vesuviano ha registrato una magnitudo pari a 3,4. Il sisma si è verificato a una profondità di 3,9 chilometri ed è stato avvertito a Bacoli, Pozzuoli, Fuorigrotta, Agnano e Pianura. L'epicentro in mare, a ridosso di Punta Epitaffio, nel golfo di Pozzuoli. Poco prima dell'ultima, dall'Ingv facevano sapere che, ovviamente, non si possono escludere nuovi eventi come quello di lunedì sera. In una nota viene infatti sottolineato come la sismicità "non è un fenomeno prevedibile", ragione per la quale "non può essere escluso che si possano verificare altri eventi sismici, anche di energia analoga con quanto già registrato durante lo sciame in corso".