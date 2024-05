Campagna elettorale sulla pelle di Ilaria Salis | così Cerno inchioda la sinistra

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Chico Forti –: un binomio che da giorni accompagna le polemiche politiche. L'accoglienza di Giorgia Meloni al rientro in Italia dell'imprenditore di Trento condannato per omicidio e detenuto negli Stati Uniti per 24 anni ha fatto discutere. E commentatori e politici del centrosi sono chiesti polemicamente cosa farà il presidente del consiglio per, la maestra di Monza detenuta a Budapest da oltre un anno.polemica che infiamma i talk show da giorni è intervenuto Tommaso, direttore de Il Tempo, ospite di David Parenzo e del suo L'Aria che tira su La 7. “Ho sentito questa surreale polemica sul fatto che sia tornato in aereo – spiegache si lascia scappare una battuta – forse perché ormai in Italia si arriva solo col gommone. Io ho sempre saputo che dall'America si torna con un aereo”. Parenzo però lo bacchetta: “No, no è per chi è andato ad accoglierlo, non per l'aereo”.

