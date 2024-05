Cambio di sesso - lo studio su una pratica sempre più diffusa Cosa hanno scoperto gli scienziati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Mentre restavivo il dibattito sul gender, con la volontà di una parte politica di spingere per questa teoria, che incoraggerebbepiù giovani, nelle loro fasi più delicate, alla fluidità, con comportamenti e decisioni che poi spesso si rivelano sbagliati, irreversibili o fatali. Non a caso la rivista scientifica The Cureus Journal of Medical Science ha pubblicato un articolo dal titolo emblematico: “Rischio di suicidio e autolesionismo in seguito a un intervento chirurgico per l’affermazione di genere“. Il lavoro, basato su una ricerca durata oltre vent’anni, è stato redatto da sette ricercatori dell’Università del Texas, di Galveston. Loè stato condotto su oltre 90 milioni di pazienti e si è svolto dal 2003 al 2023. Le strutture sanitarie statunitensi coinvolte nella ricerca sono 56. E qual è la conclusione? Che chi effettua un intervento chirurgico per cambiareha un rischio 12 volte maggiore di tentare il suicidio e di tenere atteggiamenti autolesionistici rispetto a chi, nelle stesse condizioni, non lo fa.