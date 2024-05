Cambiamenti nel regolamento e novità su Sanremo | Carlo Conti al TG1

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Mesi di indiscrezioni e rumor, poi stamani la Rai ha ufficializzato la conduzione diper i due prossimi Festival die a poche ore dalla conferma abbiamo già il primo intervento in diretta. Il presentatore toscano infatti è stato ospite del TG 1 (che proprio stamani aveva dato la notizia del suo ritorno al Teatro Ariston).ha fatto intendere che ci saranno deinelvoluto da Amadeus e che vedremo delle. Per sapere qualcosa sui co-conduttori invece è ancora troppo presto.al TG1:al. “Buonasera agli amici del Tg1. Itornano. Ho ricevuto più messaggi oggi, che quando è nato mio figlio. Dopo anni torno al Festival, che è cambiato e sono cambiato anche io, sono invecchiato. Basta vedere le immagini del primo Festival per vedere come sono cambiato, il colore della pelle è uguale ed è rimasta anche la voglia di tenere alto il nome di, che è una festa della musica italiana.