Cambia il meccanismo Sottocorona indica la svolta-meteo

(Di mercoledì 22 maggio 2024)il tempo in Italia. A fornire le ultime previsioninel tg La7 come di consueto è Paolocheper oggi, mercoledì 22 maggio, la data di un cambio di rotta delle condizioni atmosferiche. La perturbazione che ha attraversato l'Italia negli ultimi giorni "si è spostata verso est, resta qualche debole precipitazione al nord e qualche nuvola ma ildel tempo sarà diverso a partire da oggi", spiega ilrologo. Le previsioni di mercoledì 22 maggio e dei giorni seguenti mostrano un quadro in miglioramento, al netto di qualche precipitazione sulle regioni settentrionali. C'è una instabilità residua che si sente al nord con fenomeni isolati di maltempo sulle zone alpine e prealpine, possibili precipitazioni di lieve entità al centro e in particolare sull'Appennino. Giovedì 23 maggio, spiega, l'instabilità che caratterizza le prime ore della giornata al nord tende ad attenuarsi, e a sparire del tutto al sud.