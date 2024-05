Calhanoglu - dedica commovente per l’addio a Zhang

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Non solo Federico Dimarco: anche Hakanha volutore un saluto speciale all’ormai ex presidente dell’Inter Steven, con parole che sono davvero commoventi.– È un giorno a suo modo storico quello di oggi, con la proprietà dell’Inter che passa ufficialmente dalla famiglia– proprietaria del club per quasi otto anni, dopo l’ingresso nel 2016 – al fondo californiano Oaktree. Ed è anche una giornata di saluti da parte dei calciatori nerazzurri, che proprio con Stevenhanno condiviso i dolori, ma soprattutto le gioie delle ultime stagioni. Ne è un esempio Hakan, che ha volutore unmessaggio all’ormai ex presidente., lae i ringraziamenti per StevenFIDUCIA – Hakan, nel suo messaggio, ha voluto recuperare la foto di una delle sue dirette dopo la vittoria del ventesimo scudetto in faccia al Milan.