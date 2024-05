Calendario Europei ginnastica ritmica 2024 oggi in tv | orari 22 maggio - programm - streami -g, italiane in gara

(Di mercoledì 22 maggio 2024)mercoledì 22incominciano glidi. Si alza il sipario a Budapest (Ungheria), ad aprire ila della rassegna continentale saranno le qualificazioni juniores. Le atlete si cimenteranno su quattro attrezzi, al termine del turno preliminare verranno assegnate le medaglie del team ranking giovanile e si determineranno le atlete ammesse all’atto conclusivo di ogni singola specialità. L’Italia scenderà in pedana con quattro giovani azzurre, pronte a mettersi in mostra e desiderose di ottenere un risultato degno di nota in quello che per loro è l’evento più importante dell’intera stagione agonistica: Ludovica Platoni (Braccio Fortebraccio) al cerchio, Anna Piergentili (Fabriano) alla palla, Margherita Fucci (Cerviae Sport) alle clavette, Carlotta Fulignati (SG Terranuova) al nastro.

