Calciomercato Sampdoria - un giovane talento al passo d’addio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il playoff disputato lo scorso weekend sul campo del Palermo ha ufficializzato, purtroppo per i tifosi doriani, la certezza della permanenza in Serie B della formazione ligure. I ragazzi di Andrea Pirlo, dopo un campionato certamente al di sotto delle aspettative iniziali, si sono arresi ai padroni di casa rosanero perdendo 2-0 in virtù della doppietta messa a segno da Diakitè, eroe a sorpresa dei siciliani. Dopo quel triplice fischio finale, la stagione dei blucerchiati è terminata e adesso la società potrà concentrarsi sul domani, nel tentativo di costruire una rosa che possa rincorrere la promozione diretta in Serie A. Come accaduto, dopo alcuni passaggi a vuoto, al Parma. Tanto delle ambizioni future passeranno dalche lametterà in scena: un calciatore,e di, potrebbe salutare la società che nella sua storia ha giocato, anche, una finale di Champions League.