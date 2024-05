Calciomercato Roma - adesso è ufficiale | ha firmato

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La notizia era nell’aria già da qualche giorno, ma per annunciare il primo volto nuovo della2024/2025 era necessario attendere l’ufficialità Ladei Friedkin è a lavoro per creare una rosa lunga e competitiva in vista del doppio impegno del prossimo anno: la conquista del sesto posto ha lasciato qualche speranza di Champions League, tutte aggrappate ai 90 minuti di questa sera tra Atalanta e Leverkusen. In caso di vittoria dei bergamaschi infatti, latornerebbe in Champions League 6 stagioni dopo l’ultima apparizione, quando i giallorossi furono fermati agli ottavi dal Porto. L’arrivo di De Rossi ha rivoluzionato l’ambiente, non solo con i risultati sportivi ma anche con una comunicazione chiara e diretta, improntata prettamente sulla discussione calcistica, risultati che gli hanno garantito praticamente subito la riconferma in panchina.