Calciomercato Napoli - Osimhen rifiuta una big | ha preso una decisione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il mercato delgirerà attorno alla cessione di Victor. Il centravanti nigeriano haunasul futuro. Domenica alle ore 18:00 allo Stadio Maradona ci sarà l’ultimo atto di una stagione completamente da dimenticare per ile per i suoi tifosi. Contro il Lecce, gli azzurri proveranno a giocarsi le residue speranze di qualificazione alla prossima Conference League, ma dovranno sperare che il Torino perda contro l’Atalanta e che la Fiorentina vinca la finale di Conference contro l’Olympiacos. Sarà una partita particolare al Maradona. Gli azzurri, infatti, si avviano verso una vera e propria rivoluzione estiva e molti giocatori sono al passo d’addio. Tra questi c’è Piotr Zielinski, che in occasione della sua festa dei 30 anni ha salutato tutti i compagni e gli amici che in otto anni ha avuto l’opportunità di conoscere.

