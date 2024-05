Calciomercato Milan – Zirkzee e Sesko nel mirino - ma ci sono problemi

Il Messaggero Umbria - Perugia, Cudrig verso il ritorno alla Juventus - Il Messaggero Umbria - Perugia, Cudrig verso il ritorno alla Juventus - Come riportato dall'edizione imbra de Il Messaggero, non sono passati che pochi giorni dall’eliminazione playoff ad opera della Carrarese ma il Perugia può già tuffarsi ... tuttojuve

Calciomercato Milan: da Zirkzee a Sesko, da Guirassy a Pinamonti. Le manovre in attacco - calciomercato milan: da Zirkzee a Sesko, da Guirassy a Pinamonti. Le manovre in attacco - Rossoneri da tempo al lavoro per il dopo Giroud: l'olandese del Bologna è in pole, da decidere anche il futuro di Jovic e Origi ... msn

"PAPU" GOMEZ: "ATALANTA PIU' COMODA IN EUROPA, se la giocherà" - "PAPU" GOMEZ: "ATALANTA PIU' COMODA IN EUROPA, se la giocherà" - L'Atalanta stasera sfiderà il Bayer Leverkusen nella finale di Europa League e il "Papu" Gomez tifa ovviamente per i bergamaschi. sportmediaset.mediaset