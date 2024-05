Calciomercato Milan - non solo Serhou Guirassy | Furlani vuole il doppio colpo in attacco

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ildelruota attorno al nuovo numero nove.rimane nome caldo, maun secondoinLa notizia dell’incontro avvenuto oggi in sede tra la dirigenza e gli uomini mercato delcon lo Stoccarda ha stuzzicato la fantasia dei tifosi rossoneri. Si è discusso di, obiettivo di mercato del? Sì, nell’incontro si è parlato anche dell’attaccante guineano, grande protagonista quest’anno in Bundesliga avendo messo a segno 28 reti in 28 presenze. Numeri da capogiro che hanno evidentemente catturato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa. Anche iltiene monitorato il profilo di. Ma c’è di più. Giorgiosarebbe sì pronto ad affondare ilper, ma avrebbe intenzione di piazzare un secondoin. Insomma, l’eventuale innesto del bomber dello Stoccarda non precluderebbe l’arrivo di un’altra punta.

MILAN - Incontro con lo Stoccarda per Guirassy, ha una clausola da 17,5 milioni - milan - Incontro con lo Stoccarda per Guirassy, ha una clausola da 17,5 milioni - È andato in scena stamattina presso Casa milan, un incontro tra la dirigenza rossonera e lo Stoccarda. Sul tavolo il nome di Serhou Guirassy, attaccante guineano da 30 gol in 30 presenze stagionale. I ... napolimagazine

Milan, comunicato l’esonero a Pioli | Ora all-in su Fonseca - milan, comunicato l’esonero a Pioli | Ora all-in su Fonseca - Aspettando l’ultima giornata di campionato si fa sempre più vicino l’addio tra il milan e Pioli. Sembrerebbe infatti che in queste ore il milan avrebbe comunicato la propria decisione al tecnico ... sportpaper

Zirkzee tra Milan e Juventus: incontro per il nuovo bomber - Zirkzee tra milan e Juventus: incontro per il nuovo bomber - calciomercato milan, fari accesi su Guirassy: costa meno di 18 milioni Tra Sesko e Zirkzee c’è comunque anche un piano C, ovvero l’opzione che porta a Serhou Guirassy, tornato fortemente d’attualità a ... calciomercato