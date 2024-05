Calciomercato Milan - non solo Giroud e Kjaer | da Maignan a Theo Hernande - ecco chi può salutare

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 22 maggio 2024), non. Diversi calciatori potrebberoin estate. Daz,i nomi Ilsi appresta a vivere ad affrontare l’ultima partita stagionale. Contro la Salernitana, per l’ultimo impegno in campionato, sarà anche la passerella per alcuni giocatori che saluteranno ilal termine della stagione. Parliamo di Simone Olivier, due grandi protagonisti degli ultimi anni in maglia rossonera. Ma alla voce addii potrebbe aggiungersi altri nomi da qui ai prossimi mesi. Si sa, il mercato ha vie infinite e, dunque, potrebbe succedere di tutto. Di fronte ad offerte clamorose la dirigenza rossonera si siederebbe al tavolo delle trattative per valutare ed eventualmente procedere. Alcuni elementi nella rosa delhanno certamente più mercato di altri. Basti pensare ai francesi Mikez.