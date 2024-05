Calciomercato Milan - incontro con lo Stoccarda per Guirassy | clausola bassa ma spunta un intoppo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ilpone le basi per ilestivo. Sabato sera i rossoneri saluteranno Olivier Giroud, terminale offensivo principale delle ultime stagioni che lascerà un vuoto importante al centro dell’attacco. Il francese è una punta di manovra, in grado di far giocare bene i compagni, ma ha anche segnato gol pesanti nonostante i numeri non siano quelli di un vero e proprio goleador. Ildovrà comunque sostituire il miglior marcatore della sua stagione con 14 reti in 34 partite di Serie A. Il momento è propizio per un upgrade, serve un bottino di gol che si avvicini il più possibile almeno a quota 20 per diventare una seria contender per lo Scudetto. Il tutto facendo i conti (letteralmente) con il resto delle esigenze di una rosa che avrà bisogno di uno o due ritocchi in difesa (centrale e terzino destro) oltre che di un possibile arrivo a centrocampo nello spot di centrocampista difensivo.