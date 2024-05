Calciomercato Milan – Gudmundsson lontano? L’agente | Confermo l’interesse

Albert Gudmundsson , stella del Genoa, è entrato nel mirino del Milan . Sarà dunque DERBY con l’Inter per l’islandese C’è tanta concorrenza per Albert Gudmundsson , attaccante del Genoa che sarà sicuramente uomo mercato . Su di lui c’è molto forte l’Inter , ma ultimamente si è unito anche il Milan sull’islandese. calcionews24

KK - Gudmundsson più di un'idea, l'entourage conferma: "Interesse concreto del Napoli" - KK - gudmundsson più di un'idea, l'entourage conferma: "Interesse concreto del Napoli" - Il profilo di Albert gudmundsson potrebbe essere più di una semplice idea per l'attacco del Napoli. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'entourage del giocatore islandese, ... tuttonapoli

MILAN - Incontro con lo Stoccarda per Guirassy, ha una clausola da 17,5 milioni - milan - Incontro con lo Stoccarda per Guirassy, ha una clausola da 17,5 milioni - È andato in scena stamattina presso Casa milan, un incontro tra la dirigenza rossonera e lo Stoccarda. Sul tavolo il nome di Serhou Guirassy, attaccante guineano da 30 gol in 30 presenze stagionale. I ... napolimagazine

Stallo Inter Il Napoli ne approfitta: prova il blitz - Stallo Inter Il Napoli ne approfitta: prova il blitz - Visualizzazioni: 1 Il Napoli potrebbe approfittare dello stallo in casa Inter dopo il passaggio di proprietà da Suning a Oaktree. De Laurentiis ritorna in maniera decisa sull’islandese del Genoa Gudmu ... calciostyle