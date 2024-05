Calciomercato Milan - Geoffrey Moncada ha scelto il sostituto di Kjaer Arriva dal Brest

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 22 maggio 2024), il direttore dell’area tecnicahail dopo Simon: è Lillian Brassier, centrale difensivo del Brest Era nell’aria e lo aveva anche confermato il suo agente: Simonnella giornata di martedì 21 maggio ha annunciato ai tifosi delil suo addio a fine stagione. Ecco che allora ilsarà in grado di dare una risposta ai dubbi su chi potrà essere ildel centrale danese. Secondo le ultime indiscrezioni, è tornato di moda il nome del difensore del Brest Lillian Brassier. Si tratta di un giovane classe 1999, che in questa stagione è stato tra i protagonisti del club francese, che è riuscito a piazzarsi terzo in classifica e a ottenere così il pass per giocare la prossima Champions League. Alto 186 cm, Brassier è diventato il punto di riferimento del Brest e in questa stagione è riuscito a collezionare 32 presenze tra coppe e campionato, timbrando anche il cartellino per ben 3 volte.