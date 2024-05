Calciomercato Milan | da Zirkzee a Sesko - da Guirassy a Pinamonti Le manovre in attacco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024)o, 22 maggio 2024 – Sabato (25 maggio) l'ultima partita in rossonero di Giroud, 16 gol stagionali quest'anno, 48 nel suo triennio al. La società è al lavoro da tempo per il sostituto e in pole position resta Joshuadel Bologna: 22 anni, clausola rescissoria da 40 milioni, obiettivo anche della Juventus, ma soprattutto la Premier (Arsenal su tutte). “Proveremo a trattenerlo, ma è arbitro del suo destino”, le parole dell'ad rossoblù Fenucci sull'attaccante, in tribuna nell'ultima partita con la Juventus per un problema al flessore (non è stato inserito dall'Olanda nella lista dei preconvocati per gli Europei). Il centravanti, 12 reti quest'anno, piace da mesi e proprio l'essersi mossi in anticipo potrebbe essere il fattore decisivo. Al Bologna, peraltro, c'è in prestito Saelemaekers (diritto di riscatto, 10 milioni). Anche per Benjaminil Diavolo si era mosso per tempo.