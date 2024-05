Calciomercato - Giorgio Furlani e Stoccarda a Casa Milan | obiettivo Serhou Guirassy e non solo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ilsi prepara a guardare alha incontrato la dirigenza delloper parlare die nonQuesta stagione per ilè stata un mezzo disastro: è il momento di cominciare già a pensare alla prossima. La chiave per il successo è la preparazione e per questo la dirigenza rossonera ha incontrato in giornata loe Moncada hanno così avuto l’opportunità di parlare con il club tedesco di, bomber guineano che quest’anno ha segnato la bellezza di 28 goal in 28 partite di campionato. Numeri super che lo hanno fatto entrare di diritto nella lista dei possibili sostituti di Olivier Giroud. Il classe 1996 non è il preferito dal Diavolo, ma al giusto prezzo potrebbe rivelarsi un affare. E in questo senso, occhio alla clausola rescissoria: basteranno 17,5 milioni per acquistarlo.