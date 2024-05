Calcio - serie D Carp - per Maini non c’è pace Confermata la rottura del crociato

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Le brutte sensazioni di domenica sono state confermate dagli esiti dei primi esami per Marco, per il quale è stata evidenziata nuovamente ladel legamentoanteriore del ginocchio sinistro a distanza di appena 8 mesi da quella di settembre. Una sfortuna colossale per il centrale difensivo deli, che mercoledì scorso dopo 2 mesi di lavoro col gruppo era rientrato con la Pianese e aveva giocato uno spezzone a Campobasso, mettendo male il ginocchio dopo una spinta da tergo del molisano Grandis. La torsione innaturale del ginocchio aveva fatto temere il peggio, confermato anche dagli esami. Ora, che ad aprile ha compiuto 29 anni, dovrà tornare sotto i ferri e purtroppo il rientro non è previsto prima di inizio 2025, con una seconda stagione compromessa e il punto interrogativo dopo due crack ravvicinati allo stesso ginocchio anche per il suo futuro calcistico.

