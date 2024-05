Calcio | Prima categoria - si gioca domenica 2 giugno Spareggi promozione Il Forte avrà il Selvatelle

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) È stata definita la formula deglifra le vincenti dei playoff di. Intanto va precisato che si inizierà are non daprossima ma da quella successiva. Infatti c’è un girone (F) dei sei diToscana in cui, essendoci stato unoo per assegnare la vittoria del campionato, questa26 maggio c’è ancora dare la finale playoff (che sarà San Quirico contro Tegoleto) dopo che nell’appena passata19 maggio ci sono state le semifinali playoff del girone F.si inizierà dunque con la fase intergirone, dove non conta più il piazzamento in reagulr season e che mette in palio un posto per salire in(... che poi potrebbero diventare due posti nel caso di casella libera lasciata dal Castelnuovo se il club garfagnino andasse effettivamente in Eccellenza tramite la sempre più probabile “fusione“ col River Pieve).