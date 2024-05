Calcio | Marca - Al Ittihad pensa ad Allegri per la panchina

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il tecnico bianconero piace per esperienza e capacità di leadership MADRID (SPAGNA) - Massimilianopotrebbe ripartire dall'Arabia Saudita.

Inter, finisce l'era Suning: il presidente Steven Zhang ha vinto 7 trofei, meglio di lui solo Massimo Moratti. I numeri - Inter, finisce l'era Suning: il presidente Steven Zhang ha vinto 7 trofei, meglio di lui solo Massimo Moratti. I numeri - SERIE A - Con il passaggio di proprietà del club nerazzurro nelle mani di Oaktree, si chiude dopo 8 anni l'era nerazzurra targata Suning. Insediatosi nel 2018 alla presidenza del club, Steven Zhang ha ... eurosport