Calcio | Inter-Oaktree - adesso è ufficiale il passaggio di proprietà

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Era ormai un finale inevitabile, si attendeva soltanto l’ufficialità della notizia suldi. Finisce l’era di Suning-Zhang alla guida dei meneghini: i cinesi hanno dovuto cedere al fondo statunitense per il mancato pagamento del debito che avevano proprio con gli americani. Da oggi inizia l’avventura del binomio, con i nuovi acquirenti che hanno già espresso la loro visione in vista del prossimo futuro., il comunicatodei nuovi proprietari dei nerazzurri “– si legge nel comunicato emesso dal fondo statunitense – è dedicato a conseguire il miglior risultato per la prosperità a lungo termine dell’, con un focus iniziale sulla stabilità operativa e finanziaria del Club e i suoi stakeholder.ha un grandissimo rispetto per la storia dell’, la passione dei giocatori, la lealtà degliisti; ha inoltre grande considerazione per il significativo ruolo del Club nei confronti della città di Milano, dell’Italia e della comunità sportiva globale.