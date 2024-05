Calcio | Finale Conference - Belotti Viola ad Atene come Italia a Wembley

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Biraghi e Bonaventura ci credono "Vogliamo dare una grande gioia a Firenze" FIRENZE - "So quanto sia importante questo trofeo per questa città e per questa maglia, sono pronto a dare il 200% per vincere per tutti noi, per la gente di Firenze e in primis per Joe Barone".