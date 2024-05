Calcio | Finale Champions 2026 a Budapest - Milano in stand-by per 2027

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La Uefa sospende la decisione fino a settembre in attesa di capire il destino del Meazza DUBLINO (IRLANDA) - LadellaLeaguesi giocherà alla Puskas Arena dimentre per ilbisogna prima definire il destino di San Siro.

Champions, finale del 2027 a San Siro: decisione sospesa dalla Uefa - champions, finale del 2027 a San Siro: decisione sospesa dalla Uefa - La finale champions del 2026 sarà invece alla Puskás Aréna di Budapest. Per quanto riguarda l'Europa League, la finale 2026 sarà disputata al Besiktas Park di Istanbul, mentre quella del 2027 allo ... corrieredellosport

Finale di Champions 2027 a San Siro, ma in stand-by: l'Uefa attende il piano di ristrutturazione - finale di champions 2027 a San Siro, ma in stand-by: l'Uefa attende il piano di ristrutturazione - L'edizione 2026 si concluderà a Budapest, per quella successiva il comitato esecutivo aspetta di conoscere il destino dello stadio di Milano ... gazzetta

Italiano, 'a Cagliari per l'8/o posto poi penseremo alla finale' - Italiano, 'a Cagliari per l'8/o posto poi penseremo alla finale' - (ANSA) - FIRENZE, 22 MAG - 'Stiamo vivendo una situazione particolare, tra una settimana avremo la finale di Conference ma domani a Cagliari ... sport.tiscali