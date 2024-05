Calcio femminile | blitz del Napoli in casa della Ternana! Le partenopee vincono 1-2 l’andata dello spareggio di Serie A

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Vittoria e polemiche per il, squadra che ha vintopromozione valido per laA di. La squadra partenopea ha infatti regolato furila(seconda inB) per 2-1, trovando la retevittoria a pochi secondi dal triplice fischio malgrado una possibile posizione di fuori gioco. Un fattore determinante per una partita davvero divertentissima, caratterizzata da azioni svelte e bei capovolgimenti di fronte. A partire meglio è però la, pericolosissima nei primi dieci minuti di gioco, andando vicina al vantaggio prima con Quazzico in girata e, successivamente, per via di un palo interno colpito su cross di Pirone, con quest’ultima che ci riprova anche poco dopo con sinistro debole ben difeso da Bacic. Passano i minuti e ilprende sempre più campo, fino a comandare le azioni di gioco.