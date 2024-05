CALCIO - AMATORI Il secondo torneo donatori Fratres

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il"Gruppi, dona e fai gol", ha preso il via il 20 maggio e si concluderà il 14 giugno, giornata mondiale della donazione del sangue. Le formazioni che si affrontano sono formate dae non, e si daranno "battaglia" al circolo "El Nino" della SS.Annunziata. Partecipano i gruppi di: Marlia, San Colombano, Altopascio, Spianate, Monte S.Quirico, Matraia, Segromigno in Monte, Camigliano, S.Filippo, S.Anna, Pieve e S.Andrea di Compito, Nave e S.Cassiano a Vico. L’obiettivo è sensibilizzare il tema delle donazioni del sangue e far sì che aumentino, anche nella nostra provincia il dato è già uno dei più alti in Italia (la "" è nata proprio a Lucca. "Abbiamo notato – hanno commentato gli organizzatori – un riscontro positivo l’anno scorso, con alcuni giovani che, vedendo la manifestazione, si sono avvicinati alla donazione del sangue e questo ha stimolato anche noi stessi a riproporre il, oltre agli eventi che ogni singolo gruppo “” svolge ormai da più di 50 anni".

